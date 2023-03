Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Afrikanischer Pop und Jazz haben im Karlsruher Tollhaus Tradition. Alle großen afrikanischen Musiker waren schon zu Gast: Miriam Makeba, Manu Dibango, Hugh Masekela, Abdullah Ibrahim, Ladysmith Black Mambazo und Habib Koité. Und immer brachten sie sehr eindrückliche Erlebnisse. Auch Awa Ly hat ihr Publikum am Freitag voll begeistert.

Awa Ly ist in Paris geboren, die Eltern stammen aus Dakar, heute lebt sie in Rom. Damit ist sie privilegiert, und das weiß sie. Sie empfinde es als echte Chance. Und deswegen erinnert sie in