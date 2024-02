Der Autozulieferer PWO aus Oberkirch im Ortenaukreis will nach Zuwächsen im vergangenen Jahr auch 2024 zulegen. 2023 erhöhte das Unternehmen nach am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen das Betriebsergebnis leicht auf 28,1 Millionen Euro nach 27,5 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz stieg auf 555,7 Millionen Euro gegenüber 530,8 Millionen Euro im Jahr davor.

Oberkirch (dpa/lsw) - Für das laufende Jahr geht der Autozulieferer trotz gedämpfter gesamtwirtschaftlicher und branchenbezogener Erwartungen von einem Umsatzplus auf rund 570 Millionen Euro und einem Betriebsergebnis zwischen 29 Millionen und 32 Millionen Euro aus.

Die Prognose für das Neugeschäft im Jahr 2024 falle niedriger aus als das im Jahr 2023 erreichte Volumen. Dies habe vor allem zwei Gründe. «Zum einen wollen wir die vielen Neuanläufe, die in den nächsten Jahren geplant sind, sicher und wirtschaftlich effizient in die Serie bringen», teilte das Unternehmen mit. Zum anderen wolle man aus Gründen der Vorsicht auch in der Zukunft in der Lage sein, Investitionen «eng steuern zu können».

Die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 ist für den 21. März 2024 vorgesehen.