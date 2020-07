Drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der B39 an der Kreuzung nach Lindenberg. Laut Polizeibericht hatte ein 18-Jähriger, der aus Lindenberg auf die Bundesstraße einbiegen wollte, gegen 21.15 Uhr die Vorfahrt missachtet. Ein 34-Jähriger, der in seinem Wagen in Richtung Lambrecht unterwegs war, stieß daraufhin mit dem einbiegenden Fahrzeug zusammen. Aufgrund des Aufpralls wurde der Wagen des 18-Jährigen gegen das dortige Wartehäuschen neben der Bushaltestelle geschleudert. Neben den zwei Fahrern musste auch ein Beifahrer des 18-Jährigen verletzt ins Krankenhaus transportiert werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Die Bundesstraße war laut Feuerwehr Lambrecht für rund 15 Minuten gesperrt. Die Wehrleute sicherten den Bereich und fingen auslaufendes Benzin und Öl auf.