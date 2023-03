Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 5 bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) gegen eine Leitplanke geprallt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Das Auto überschlug sich nach dem Aufprall und der Mann wurde eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Rettungskräfte befreiten ihn. Lebensgefahr bestand nicht.

Hemsbach (dpa/lsw) - Die Autobahn war am späten Donnerstagvormittag in Richtung Weinheim wieder zweispurig befahrbar. Wie es genau zu dem Unfall kam, war noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Schaden am Auto lag nach Schätzungen im fünfstelligen Bereich.

PM Polizei