Sindelfingen (dpa/lsw) - Ein Autotransporter ist am Montag von einer Straße bei Sindelfingen (Landkreis Böblingen) abgekommen und hat sich in einer Leitplanke verkeilt. An dem Unfall war nur der Transporter beteiligt, der Fahrer wurde dabei nicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte. Was genau bei dem Unfall passierte und wie hoch der entstandene Schaden ist, war anfangs unklar. Das Fahrzeug sollte mit einem Kran geborgen werden. Dafür wurde die Straße rund eine Stunde lang gesperrt.