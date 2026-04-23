Nach dem nächtlichen Brand eines Autotransporters in Karlsruhe ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Der Schaden liegt bei rund 150.000 Euro.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Autotransporter und zwei Minivans sind in Karlsruhe in Brand geraten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es entstand ein geschätzter Schaden von 150.000 Euro. Ein Passant bemerkte den brennenden Transporter und rief den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die beiden Fahrzeuge bereits in Vollbrand, das Feuer hatte den Anhänger des Transporters stark beschädigt.

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf zwei weitere Fahrzeuge und das Zugfahrzeug übergriffen. Einer der vollständig zerstörten Minivans war den Angaben zufolge wohl ein bereits abgemeldetes Streifenfahrzeug der Polizei. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, die am Mittwoch etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.