Ein Mann ist am Morgen im Kreis Rottweil mit drei Mädchen im Auto unterwegs, als ein entgegenkommender Wagen auf seine Spur gerät. Das hat schwere Folgen.

Bösingen (dpa/lsw) - Fünf Menschen sind beim Frontalzusammenstoß zweier Autos im Kreis Rottweil verletzt worden. Darunter waren auch drei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Eines der Mädchen und ein 45-jähriger Autofahrer wurden Polizeiangaben zufolge bei dem Unfall nahe Bösingen schwer verletzt.

Den Angaben nach war eine 39-jährige Frau am Morgen mit ihrem Wagen aus zunächst unklaren Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß ihr Auto mit dem entgegenkommenden Wagen des 45-Jährigen zusammen, der mit den drei Mädchen unterwegs war.

Eine 13-Jährige kam nach dem Unfall per Rettungshubschrauber in eine Uniklinik. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 45-Jährigen ins Krankenhaus. Die beiden anderen Mädchen wurden laut Polizei leicht verletzt, ebenso wie die 39-Jährige. Auch sie kamen zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.