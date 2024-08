Ein Mann und eine Frau stoßen im Kreis Ludwigsburg frontal mit ihren Autos zusammen. Beide kommen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall kam.

Eberdingen (dpa/lsw) - Ein Mann und eine Frau sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Eberdingen (Landkreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Beide waren am Abend auf der Landesstraße 1136 zwischen Hochdorf und der Bundesstraße 10 bei Pulverdingen unterwegs. Ihre Fahrzeuge kollidierten dort aus bislang ungeklärter Ursache. Der 53-Jährige und die 51-Jährige wurden in ihren Autos eingeklemmt und kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Die L1136 war zwischenzeitlich wegen der Unfallaufnahme gesperrt.