Aus unbekannten Gründen gerät ein Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Zwei Pkw kollidieren. Eine Frau stirbt, drei Menschen werden verletzt, darunter auch ein einjähriges Kleinkind.

Süßen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist eine 21-Jährige gestorben. Zwei Männer und ein Baby wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 21 Jahre alter Autofahrer habe am Morgen auf der Bundesstraße 466 bei Süßen (Kreis Göppingen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er sei damit auf die Gegenspur geraten und frontal in das Auto eines 62-Jährigen gekracht.

Laut Polizei wurde die Beifahrerin des 21 Jahre alten Fahrers auf ihrem Sitz eingeklemmt. Die 21-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Neben ihr sei noch ein einjähriges Kind im Auto gewesen. Das Kind und die beiden Fahrer wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht, wie es weiter hieß.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft forderte ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache an. Zwischenzeitlich war die B466 rund um die Unfallstelle voll gesperrt.