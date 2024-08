In einer Tiefgarage in Stuttgart brennen zwei Autos. Es entsteht viel Rauch. Das hat auch Auswirkungen auf die Besucherinnen und Besucher eines Kinos und eines Musicals.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen des Brandes zweier Autos in einer Tiefgarage ist ein Kino in Stuttgart gesperrt worden. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, brannten die Wagen im Parkhaus des SI-Centrums in Stuttgart-Möhringen. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer gelöscht, es sei aber Rauch in das Gebäude eingedrungen. Das Gebäude sei geräumt und das Kino für den Rest des Freitags wegen des Rauchs gesperrt worden. Die Einsatzkräfte würden nun versuchen, den Rauch aus dem Gebäude zu bekommen, so der Sprecher weiter. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.

In dem Freizeitkomplex am Stuttgarter Stadtrand sind auch die Spielstätten zweier Musicals untergebracht. Dem Feuerwehrsprecher zufolge könne die Vorstellung des Musicals «Tina» wie geplant stattfinden. Die Vorstellung des Musicals «Tarzan» sollte mit etwas Verspätung ebenfalls stattfinden, so der Sprecher.