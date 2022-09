Unbekannte haben in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) fünf und in Göppingen weitere drei Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Die mutmaßlichen Täter stahlen Elektro- und Akkuwerkzeuge im Wert von mehreren zehntausend Euro, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Diebstählen von Mittwoch auf Donnerstag aufgenommen.

Geislingen an der Steige/ Göppingen (dpa/lsw) - Presemitteilung der Polizei