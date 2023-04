Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am übernächsten Sonntag, hofft Martina Bilke, sollte es endlich klappen mit einer Lesung aus ihrem jüngsten Roman „Auf einem Baum der Kuckuck“. Der ist zwar schon im September erschienen, aber stets kam was dazwischen. Bei der Premierenlesung im Schloss Bauschlott bei Pforzheim war’s ein Autounfall und dann immer wieder dieses Virus.

Das Kinderlied vom Kuckuck kennt fast jeder. In Martina Bilkes drittem, in Caracas des Jahres 1996 und auch in Deutschland angesiedeltem Roman ist es einer der Anker, die zu den deutschen