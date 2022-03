Kulturgenuss für die Hosentasche: Zehn Autorinnen und Autoren der Landauer Gruppe Wortschatz, die zum Literarischen Verein der Pfalz gehört, laden zur Aktion „Poesie zum Pflücken“ ein.

Vom 18. bis 21. März hängen zum Frühlingsanfang und zum Welttag der Poesie in der Stadt Gedichte und kleine Kunstwerke, die sich Passanten pflücken können: auf dem Rathausplatz, dem Heinrich-Heine-Platz vor der Stadtbibliothek, vor der Matthäuskirche und im Eingang des SBK. Jana Schell hat ein Plakat zur Aktion gestaltet, die mit dem Motto Aufbruch auf die Misere der Künstler in diesen Zeiten aufmerksam machen soll. Zur Eröffnung am Freitag, 18. März, 14 Uhr, auf dem Rathausplatz spielen Mitglieder der Landauer Bläserkantorei, und es gibt Lesungen im Freien. Am Montag, 21. März, 14 Uhr, wird die Freiluftaktion mit Lesungen auf dem Heinrich-Heine-Platz beendet. Um 19.30 Uhr ist noch eine Lesung im Gemeindesaal der Matthäusgemeinde, musikalisch begleitet von Pfarrer Stefan Bauer. Der Eintritt ist frei.