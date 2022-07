Seit den 60ern gibt es in Deutschland Pinocchio-Eisbecher in italienischen Eisdielen. Was hat es damit auf sich? Ein Autor und ein Fotograf haben für ihr Buch in neun Tagen 125 Eisdielen in allen 16 Bundesländern besucht.

Hamburg/Friolzheim/Fürth (dpa) - Bei einer neuntägigen Reise quer durch Deutschland hat der Autor Leonhard Hieronymi zusammen mit dem Fotografen Christian Metzler 125 Eisdielen besucht. Ihr Ziel: So viele Pinocchio-Eisbecher wie möglich zu essen, zu fotografieren und den perfekten Pinocchio zu finden. Herausgekommen ist der Bildband „Mostro - Pinocchio-Eis in Deutschland“ (starfruit publications, Fürth). „Wir hatten tatsächlich Angst, dass der Pinocchio-Eisbecher langsam verschwindet“, sagte Hieronymi (34) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Deshalb waren wir sehr froh, als wir das perfekte Exemplar in der „Gelateria Gioia“ in Friolzheim in Baden-Württemberg gefunden haben: Zwei Eiskugeln nebeneinander, die Eiswaffel als lange Nase und Apfelschnitze als Augenbrauen: So muss ein Pinocchio-Eis aussehen!“

