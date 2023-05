Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bitte anschnallen und bereit machen zur Abfahrt: Das Autokino in Karlsruhe kann ab Donnerstag auf dem Parkplatz des Möbelhauses XXXLutz wieder Gas geben. „Als der Lockdown schon wieder verlängert wurde, haben wir uns gesagt, wir probieren es“, sagt Mitveranstalter Bernd Gnann. Doch ganz so einfach war es nicht.

Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat laut Gnann in ihren Verordnungen die Autokinos von Beginn an mit den regulären Kinos gleichgesetzt. Also haben die Organisatoren des Autokinos