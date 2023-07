Ein 85-Jähriger ist mit seinem Auto im Rhein-Neckar-Kreis von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Er starb später im Krankenhaus. Der Mann sei am Montagabend von Gaiberg kommend nach Leimen unterwegs gewesen und habe auf einer Landesstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte ein Polizist am Abend mit. Mit seinem Auto sei er in einer Kurve in die Leitplanke und dann gegen einen Brückenpfeiler gekracht.

Pressemitteilung