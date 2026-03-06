Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist eine Autofahrerin in Nürtingen gestorben. Die Bundesstraße blieb für Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag gesperrt.

Nürtingen (dpa/lsw) - Eine Autofahrerin ist nach einem schweren Unfall auf einer Bundesstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) gestorben. Sie wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau erlag trotz Reanimationsversuchen ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie war aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr gekommen und stieß dort mit einem Lastwagen zusammen.

Der 29-jährige Fahrer versuchte noch, auszuweichen, konnte eine Kollision allerdings nicht verhindern. Sein mit Erde beladener Lastwagen kippte auf einen Radweg um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Im Auto der Frau hatten sich zudem zwei Hunde befunden. Eines der Tiere wurde verletzt an die Tierrettung übergeben.

Bundesstraße 297 voraussichtlich bis Nachmittag gesperrt

Die betroffene Bundesstraße 297 war nach dem Unfall voll gesperrt. Der Verkehr aus beiden Richtungen wurde abgeleitet. Die Bergung des Lastwagens war aufwendig. Es wurde geschätzt, dass sich die Sperrung bis in den Nachmittag ziehen werde.

Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 90.000 Euro. Seelsorger kümmerten sich um den Lastwagenfahrer und eine Ersthelferin. Ein Gutachter soll nun die genaue Unfallursache klären.