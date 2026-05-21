Eine Frau kommt in Crailsheim von der Fahrbahn ab und prallt erst gegen ein geparktes Auto und dann in ein Wohnhaus. Dabei wird auch eine andere Fahrerin verletzt. Wie kam es zu dem Unfall?

Crailsheim (dpa/lsw) - Eine 60 Jahre alte Frau ist in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) von ihrem geparkten Auto erfasst und leicht verletzt worden. Eine 50-Jährige war nach Polizeiangaben am Mittwoch mit ihrem Wagen zuvor aus gesundheitlichen Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen das geparkte Auto geprallt. Durch den Aufprall sei der Wagen gegen seine Fahrerin geschoben worden, die sich außerhalb des Fahrzeugs aufgehalten habe. Anschließend krachte das Auto der 50-Jährigen den Angaben zufolge in ein Wohnhaus. Auch die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt demnach etwa 22.000 Euro.