Adelsheim (dpa/lsw) - Mit 3,5 Promille Atemalkohol hat eine 34-Jährige bei Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist gegen ein Verkehrsschild geprallt. Daraufhin habe sie am Montag in einer Haltebucht auf der Bundesstraße 292 die Polizei verständigt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Atemalkoholtest durch die Beamten musste die Frau ihren Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Gegen sie wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

