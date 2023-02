Walldorf (dpa/lsw) - Weil sie über eine rote Ampel gefahren ist, hat eine Autofahrerin in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) einen Unfall mit drei Verletzten verursacht - darunter ihr neunjähriges Kind. Die Frau missachtete nach ersten Ermittlungen am Samstag an der Anschlussstelle der Autobahn 5 eine rote Ampel, nahm dadurch einem anderen Autofahrer die Vorfahrt und krachte in dessen Wagen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau, ihr Kind und der Fahrer des anderen Autos wurden durch den Zusammenstoß nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

PM Polizei