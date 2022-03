Engen (dpa/lsw) - Mit 3,6 Promille im Atem ist eine Autofahrerin bei Engen (Landkreis Konstanz) in ein Verkehrsschild gefahren. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, verlor die 69-Jährige am Donnerstagabend in einem Kreisverkehr die Kontrolle und kam mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten nach Polizeiangaben Alkoholgeruch wahr und führten anschließend den Atemtest durch. Die Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben. Am Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Mitteilung der Polizei