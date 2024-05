Reutlingen (dpa/lsw) - Eine 44 Jahre alte Frau ist in Reutlingen unter Alkoholeinfluss auf ein wartendes Auto aufgefahren. Die Frau war am Freitag mit ihrer vierjährigen Tochter unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten demnach wahr, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab laut Polizei einen Wert von über einem halben Promille. Die 44-Jährige musste ihren Führerschein abgeben und sich Blut entnehmen lassen. Der Schaden an den Autos betrug nach Schätzungen der Polizei etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

