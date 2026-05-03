Auf der Sperrfläche einer Bundesstraße wendet ein junger Mann sein Auto. Als ein anderes Fahrzeug heranfährt, kommt es zu einem Zusammenstoß.

Erbach (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat auf einer Bundesstraße bei Erbach (Alb-Donau-Kreis) gewendet und dabei einen Unfall verursacht. Bei dem Zusammenstoß wenige Kilometer südlich von Ulm wurden vier Menschen verletzt, ein Mann davon schwer, wie die Polizei mitteilte. Der 22-Jährige wendete demnach seinen Wagen auf einer Sperrfläche. Dabei stieß er am Samstag mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 46 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs schwer verletzt. Der 22-Jährige sowie zwei weitere Insassen erlitten leichte Verletzungen. Sanitäter brachten alle vier Personen in ein Krankenhaus. Die Beamten ermitteln nun gegen den jungen Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.