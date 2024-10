Ein Reh läuft plötzlich über die Fahrbahn. Ein Autofahrer versucht dem Tier auszuweichen und prallt dabei gegen einen Baum. Die anschließende Unfallaufnahme bringt den Fahrer dann in die Bredouille.

Niederstotzingen (dpa/lsw) - Bei dem Versuch, einem Reh auszuweichen, ist ein Autofahrer bei Niederstotzingen (Kreis Heidenheim) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Der 21 Jahre alte Fahrer sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war der junge Mann bei dem Ausweichmanöver in der Nacht zu Samstag mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und dann von der Straße abgekommen.

Bei der Unfallaufnahme in der Nacht bemerkten die Beamten demnach, dass der 21-Jährige nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest habe den Verdacht bestätigt. Der Mann, der noch in der Probezeit sei, habe aber seinen Führerschein behalten dürfen, so die Polizei.

Der Wagen des jungen Mannes sei komplett beschädigt und abgeschleppt worden. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 30.000 Euro.