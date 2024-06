Beim Versuch, einem Reh auszuweichen hat ein Autofahrer auf einer Kreisstraße in Konstanz die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum gekracht. Der 18-Jährige und eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden leicht verletzt. Eine weitere 17-jährige Mitfahrerin wurde schwer an der Schulter verletzt, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Sie habe wohl kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Beide Mitfahrerinnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde vor Ort behandelt.

Konstanz (dpa/lsw) - Das Reh hatte den Angaben nach in einer Rechtskurve die Fahrbahn gekreuzt. Daraufhin sei der Fahrer nach links ausgewichen, habe die Kontrolle über das Auto verloren und sei gegen den Baum geprallt. Bei dem Unfall am Donnerstag entstand ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro.

PM Polizei