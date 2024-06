Lauffen am Neckar (dpa/lsw) - Ein Autofahrer soll in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) Gas und Bremse verwechselt und deshalb eine Frau überfahren haben. Die schwer verletzte 86-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 89-Jährige habe im Innenhof eines Weinguts sein Auto wenden wollen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Wie es genau zu dem Unfall am Donnerstag kam, müsse noch geklärt werden. Nach Angaben der Polizei waren der Mann und die Frau weder Verwandte noch Bekannte.