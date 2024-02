Kirchentellinsfurt (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum ist ein Autofahrer in Kirchentellinsfurt (Landkreis Tübingen) ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Reutlingen am Dienstag mitteilte, war der 64-Jährige mit seinem Wagen auf der B27 unterwegs. Auf Höhe eines ehemaligen Wasserspeicherbeckens kam er am Dienstag von der Fahrbahn ab und rammte einen Baum. Sein Auto überschlug sich, blieb auf dem Dach liegen und fing Feuer. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ermittelt nun ein Gutachter zur Unfallursache.

Sammelmeldung im Presseportal