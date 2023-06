Calw (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist am Freitagmittag im Landkreis Calw mit einem Baum kollidiert und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 30-Jährige war auf der Bundesstraße 294 von Pforzheim in Richtung Freudenstadt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er kam in der Nähe von Aichelberg aus bislang unbekannter Ursache von der Straße ab.

PM Polizei