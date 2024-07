Autofahrer auf der Autobahn glauben ihren Augen kaum: Ein nackter Mann masturbiert auf einer Brücke bei Rutesheim. Die Polizei ermittelt nun auch wegen eines Falles wenige Tage zuvor.

Rutesheim (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll auf einer Brücke an der Autobahn 8 bei Rutesheim (Kreis Böblingen) masturbiert haben und wird nun von der Polizei gesucht. Er soll dabei nackt gewesen sein und eine OP-Maske getragen haben, wie eine Polizeisprecherin sagte. Beschrieben wurde der Mann als 170 cm groß, mit «Bierbauch». Die Polizei wurde verständigt, konnte den tatverdächtigen Exhibitionisten allerdings am Dienstag nicht auffinden.

Nun werde ermittelt, ob es sich bei dem Mann um denselben Unbekannten handelt, der schon am Sonntag an der Autobahn 81 bei Stuttgart gemeldet worden war. Dort kam ein Mann hinter einem Brückenpfeiler hervor und masturbierte, was auch von einer Achtjährigen in einem Auto beobachtet worden sein soll. Auch hier war der Unbekannte nackt und trug eine OP-Maske. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.