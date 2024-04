Ebersbach an der Fils (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) gegen eine Laterne geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 58-Jährige war Freitag ersten Erkenntnissen zufolge in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von Einsatzkräften aus dem Auto geborgen. Eine Reanimation blieb erfolglos.

PM Polizei