In einer Kurve ist ein Mann im Landkreis Heidenheim mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 50-Jährige sei am Mittwoch noch an der Unfallstelle in Herbrechtingen gestorben, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache muss einem Sprecher zufolge noch geklärt werden.

Herbrechtingen (dpa/lsw) - Mitteilung