Ein Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Kippenheim (Ortenaukreis) tödlich verletzt worden. Das Auto des 32-Jährigen prallte am Montagmittag gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen war demnach aus zunächst unbekannten Gründen nach links von der Straße abgekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Kippenheim (dpa/lsw) - Pressemitteilung