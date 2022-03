Ein 32 Jahre alter Mann ist bei Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit seinem Auto frontal gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann nachmittags auf einer Landstraße unterwegs, als er mit hoher Geschwindigkeit in einer Kurve von der Straße abkam. Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Den Angaben zufolge war er nicht angeschnallt.

Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Pressemitteilung Polizei