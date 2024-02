Ein Autofahrer hat in Heidelberg einen Ampelmast umgefahren. Der Wagen landete danach am Donnerstag auf dem Dach, wie schwer der Fahrer verletzt wurde, blieb zunächst unklar, hieß es von der Polizei. Außerdem wurde ein Fahrradfahrer bei dem Unfall von herumfliegenden Autoteilen erwischt und leicht verletzt. Er kam ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus.

Heidelberg (dpa/lsw) - Wegen des Unfalls kam der Straßenbahnverkehr in der Nähe etwa zwei Stunden zum Erliegen. An der Kreuzung fiel zudem die komplette Ampelanlage aus. Am Mittag waren Reparaturarbeiten im Gange, ein neuer Ampelmast sollte installiert werden.

