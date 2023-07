Ein Autofahrer soll auf der Autobahn 81 in der Nähe von Rottweil beinahe ungebremst in einen Transporter geprallt sein, wobei sich insgesamt sechs Menschen verletzten. Der Transporter durchbrach nach dem Zusammenprall die Mittelschutzplanke und kam erst auf der rechten Fahrspur der Gegenfahrbahn zum Stehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei kam es glücklicherweise nicht zu einem weiteren Unfall mit Fahrzeugen auf der Gegenfahrbahn, sagte eine Sprecherin.

Rottweil (dpa/lsw) - Es entstand ein Schaden von 70.000 Euro. Glücklicherweise wurden alle vier Insassen des Autos im Alter von 18 und 25 Jahren sowie die zwei Insassen des Transporters - 41 und 35 Jahre alt - nur leicht verletzt. Die Polizei sucht derweil noch nach Zeugen, die etwas über die Fahrweise des 23-jährigen Autofahrers berichten können. Laut Polizei war der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs, wo es zum Unfall kam. Wie genau der Zusammenprall stattfand, war aber noch unklar.

Die Autobahn war für die Unfallaufnahme und die anschließenden umfangreichen Reinigungsarbeiten in beide Richtungen für vier Stunden komplett gesperrt.

PM Polizei