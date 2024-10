Die Feuerwehr schneidet einen 72-Jährigen aus seinem völlig demolierten Auto. Was ist passiert?

Offenburg (dpa/lsw) - Ein 72-Jähriger ist mit seinem Wagen gegen einen Sattelzug geprallt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht auf der Landesstraße 98 von Offenburg in Richtung Neuried (Ortenaukreis) unterwegs, als er auf gerader Strecke in den Gegenverkehr geriet. Die Ursache dafür sei noch unklar.

Der Mann stieß mit seinem Wagen gegen einen Sattelzug. Sein Fahrzeug sei komplett zerstört worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Sattelzugs wurde leicht verletzt. Der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit. Die Landesstraße 98 war bis zum Morgen für Bergungsarbeiten gesperrt.