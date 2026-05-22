Bei Neresheim ist eine Straße gesperrt, zwei Autos werden abgeschleppt. Was ist passiert?

Neresheim (dpa/lsw) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos ist ein Mensch schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, soll ein Auto auf einer Landesstraße bei Neresheim (Ostalbkreis) auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens ist demnach durch den Zusammenstoß schwer verletzt worden. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Laut dem Sprecher werden die Autos abgeschleppt, die Straße war vorerst gesperrt.