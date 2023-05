Ein Autofahrer ist in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit vier Promille intus von der Polizei kontrolliert worden. Zuvor soll der 60-Jährige an einer Tankstelle Schnaps gekauft haben und schwankend zu seinem Auto gelaufen und weggefahren sein, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag erklärte. Ein Angestellter der Tankstelle hätte schließlich die Polizei alarmiert.

Isny im Allgäu (dpa/lsw) - Bei der Kontrolle am Mittwoch sei der Mann kaum ansprechbar gewesen. Die Beamten hätten deshalb Rettungskräfte verständigt. Ein Vortest in einer Klinik hätte den alarmierenden Atemalkoholwert hervorgebracht. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

PM Polizei