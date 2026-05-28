Eine unsichere Fahrweise verrät einen Autofahrer im Rems-Murr-Kreis. Er wird kontrolliert - das Ergebnis ist schwindelerregend.

Waiblingen (dpa/lsw) - Ein 47-Jähriger ist in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) betrunken Auto gefahren. Nach Polizeiangaben ergab ein Alkoholtest einen Wert von vier Promille bei dem Mann.

Der Fahrer fiel Polizisten am Mittwoch demnach durch seine unsichere Fahrweise auf. Er wurde angehalten und musste pusten. Das vorläufige Ergebnis waren vier Promille. Der Mann verlor seinen Führerschein und muss mit einer Anzeige rechnen. Das Ergebnis des Bluttests steht noch aus.