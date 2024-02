Betrunken, ohne Führerschein und mit einem offenen Haftbefehl ist ein 31-jähriger Autofahrer im Kreis Biberach von der Polizei erwischt worden. Der Mann war zunächst mit hohem Tempo an einer Streife bei Langenenslingen vorbeigefahren und geflüchtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Nacht zum Samstag fanden die Beamten den Fahrer dann in seinem Wagen auf einem Waldweg.

Langenenslingen (dpa/lsw) - Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er einen Alkoholwert von fast zwei Promille und keinen Führerschein hatte. Zudem gehörte ihm das Auto nicht. Weil außerdem ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag, kam er hinter Gitter. Aus datenschutzrechtlichen Gründen nannte die Polizei dazu keine weiteren Details. Gegen den Besitzer des Wagens wird ermittelt.

Pressemitteilung