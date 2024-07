Die Polizei erwischt einen 40-Jährigen mit 4,3 Promille auf der Bundesstraße. Die Nacht in der Ausnüchterungszelle muss er selbst bezahlen.

Bad Waldsee (dpa/lsw) - Mit 4,3 Promille ist ein Autofahrer auf der Bundesstraße 30 gestoppt worden. Die Polizei hielt den betrunkenen 40-Jährigen in Gaisbeuren bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) an, weil er durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Die Nacht musste er demnach in der Ausnüchterungszelle verbringen. Für die unfreiwillige Übernachtung soll er selbst bezahlen. So eine Nacht im Gefängnis koste einen niedrigen dreistelligen Betrag, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Streife stoppte den Mann laut Mitteilung am Donnerstagabend, machte einen Alkoholtest und veranlasste eine Blutprobe in einer Klinik. Der Führerschein sei beschlagnahmt worden. Auf den Mann komme eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.