Ein Senior biegt in Dossenheim mit seinem Auto ab - obwohl das verboten ist. Dann stößt er gegen eine Straßenbahn.

Dossenheim (dpa/lsw) - Ein Senior ist in Dossenheim ( Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Auto gegen eine Straßenbahn geprallt und dabei leicht verletzt worden. Eine Frau in der Straßenbahn habe sich ebenfalls leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Der 79 Jahre alte Autofahrer war demnach am Freitag an einer Kreuzung verbotenerweise nach links abgebogen. Dabei fuhr er gegen die Straßenbahn, die in die gleiche Richtung unterwegs war. Es entstand ein Schaden von knapp 17.000 Euro.