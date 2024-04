Trochtelfingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat eine Motorradfahrerin und einen Motorradfahrer beim Überqueren einer Bundesstraße bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) angefahren und dadurch schwer verletzt. Der 48-Jährige habe die beiden Biker, die auf der B313 fuhren und Vorfahrt hatten, übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden 20-Jährigen erlitten demnach mehrere Frakturen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Autofahrer und seine zwei Insassen wurden bei dem Vorfall am Samstag nicht verletzt.

