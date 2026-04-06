Baden-Württemberg Autofahrer fährt nach heftigem Zusammenstoß auf A5 davon

Polizei - Illustration
Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.(Symbolbild)

Mitten in der Nacht kracht es auf der A5: Vier Autos sind verwickelt, der Verursacher gibt Fersengeld. Was Zeugen über den Vorfall berichten.

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit vier Autos auf der Autobahn 5 bei Sankt Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) hat der mutmaßliche Verursacher Gas gegeben und die Flucht ergriffen. Der Wagen sei am späten Abend mit hohem Tempo auf der linken Spur auf ein deutlich kleineres Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Auch zwei weitere Fahrzeuge waren betroffen. Als ein Helfer nach möglichen Verletzten schauen wollte, fuhr der Fahrer des Wagens, der den Unfall ausgelöst haben soll, davon. Verletzt wurde niemand.

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