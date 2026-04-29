Baden-Württemberg Autofahrer erfasst Fußgängerin und fährt davon

Polizei
Die erste Fahndung verlief laut Polizei ergebnislos. (Symbolbild)

Ein Autofahrer erwischt mit seinem Wagen eine Fußgängerin. Die Seniorin bleibt schwer verletzt liegen. Doch statt Hilfe zu holen, fährt der Unbekannte davon.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat mit seinem Wagen in Mannheim eine Fußgängerin erfasst und ist von der Unfallstelle geflohen. Er habe nach dem Zusammenprall zurückgesetzt, die am Boden liegende Frau umfahren und sei verschwunden, teilte die Polizei mit. Die 78 Jahre alte Fußgängerin erlitt am Dienstagabend schwere Verletzungen.

Beim Abbiegen erwischte das Auto sie. Die Fußgängerin hatte laut Polizei Vorrang. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, notierte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. Die Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief bislang erfolglos.

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