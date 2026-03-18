Nach dem Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto landen Kinder im Krankenhaus. Wie es dazu kam und wie hoch der Schaden ist.

Grömbach (dpa/lsw) - Drei Kinder sind beim Zusammenstoß von einem Auto und einem Schulbus in Grömbach (Kreis Freudenstadt) leicht verletzt worden. Ein 20 Jahre alter Fahrer wollte vom Fahrbahnrand in die Straße einfahren und habe dabei den von hinten kommenden Schulbus übersehen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei es zur Kollision gekommen.

Das Auto wurde von dem Bus mehrere Meter vor sich hergeschoben. Zwei der drei verletzten Kinder aus dem Schulbus mussten den Angaben zufolge im Krankenhaus behandelt werden. Es sei ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden.