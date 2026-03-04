Am Wochenende gelangt ein wenig Saharastaub nach Baden-Württemberg. Autofahrer sollten deshalb vielleicht lieber nach dem Wochenende in die Waschanlage fahren.

Stuttgart (dpa/lsw) - Saharastaub erreicht am Wochenende Baden-Württemberg und kann sich auf geparkte Autos oder geputzte Fenster legen. Durch ein Tiefdruckgebiet über Spanien wird staubige Luft ins Land geweht, erklärt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Der Staub wird bei bestimmten Wetterlagen vom Wind aufgewirbelt und gelangt so in die Atmosphäre. Luftströme können den Saharastaub dann - so wie am Wochenende - bis nach Deutschland bringen. Für Autobesitzer bedeutet das vor allem: dreckige Wagen.

Mit Blutregen oder einer starken Trübung sei am Wochenende aber nicht zu rechnen. «Man wird jetzt nicht so einen richtig gelben Himmel haben», sagt eine Meteorologin des DWD. Nach einem aktuellen Modell des Wetterdienstes ist nur eine leichte Konzentration des Saharastaubs in den Luftströmen enthalten, die am Wochenende aus Südwesten nach Baden-Württemberg strömen. Die Konzentration falle wahrscheinlich auch geringer aus, als noch Anfang der Woche prognostiziert. Auch kommende Woche ist noch mit einer geringen Staubkonzentration in der Luft zu rechnen, so der DWD.