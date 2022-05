Bei Schweißarbeiten an einem Auto hat ein Mann im Kreis Sigmaringen eine Scheune in Brand gesetzt. Der 55-Jährige kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Den Sachschaden am Gebäude gaben die Beamten mit rund 250.000 Euro an. Sie ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Herbertingen (dpa/lsw) - Der Mann hatte den Angaben zufolge am Samstag in der Scheune in Herbertingen an dem Auto geschweißt, als dieses Feuer fing. Der 55-Jährige versuchte noch, die Flammen zu löschen - doch diese breiteten sich auf das Gebäude aus. Die Scheune brannte laut Polizei vollständig nieder. Feuerwehrleute verhinderten, dass ein benachbartes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wurde.

