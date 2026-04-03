Das Tier geriet zwischen Leitplanke und Wildschutzzaun. Die Rettungsaktion gestaltet sich schwierig. Wie der Rehbock schließlich zurück in den Wald gebracht werden konnte.

Hockenheim (dpa/lsw) - Wegen eines verirrten Rehbocks ist die Autobahn 6 bei Hockenheim zwischenzeitlich gesperrt worden. Laut Polizei stand das Tier am Donnerstag an der A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Leitplanke und Wildschutzzaun. Ein Verkehrsteilnehmer hatte deswegen die Polizei gerufen.

Um zu verhindern, dass das Tier auf die Autobahn läuft, versuchten die Beamten, den Rehbock wieder in Richtung Wald zu leiten - allerdings gab es keine Öffnung im Wildschutzzaun. Die Fahrbahn der A6 sei daraufhin komplett gesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zusammen mit dem Revierförster hätten die Polizisten dann nach einem Tor im Zaun gesucht, das Tier eingefangen und wieder in den Wald gebracht. «Kurz darauf sprang der Rehbock zurück ins Unterholz», heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.