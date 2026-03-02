Auf der A8 bei Pforzheim verrutscht die Ladung eines Sattelzuges. Danach staut sich der Verkehr kilometerlang. Für die Bergung muss die Autobahn gesperrt werden. Am Abend gibt es dann Entwarnung

Pforzheim (dpa/lsw) - Auf der A8 zwischen Karlsruhe und Stuttgart fließt der Verkehr wieder. «Da läuft alles wieder», sagte eine Polizeisprecherin kurz nach 22.00 Uhr. Zuvor war die Autobahn gegen 18.00 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden, nachdem auf einem Sattelzug die Ladung so verrutscht war, dass der Lkw in einer Baustelle bei Pforzheim nicht mehr weiterkam.

Die Stahlplatten auf dem Laster mussten umgeladen werden, der Sattelzug war nicht mehr fahrbereit. Die Autobahn musste in der Baustelle komplett für den Verkehr gesperrt werden, damit die Ladung umgeladen werden konnte.

Für Autofahrer waren die Beeinträchtigungen laut Polizei erheblich: In Richtung Stuttgart staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf einer Länge von rund fünf Kilometern, in Richtung Karlsruhe sogar auf etwa sieben Kilometer.

An der Enztalquerung wird die Autobahn 8 aktuell auf sechs Spuren erweitert. Die Baustelle zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd war vergangenes Jahr einer der Stau-Hotspots in Baden-Württemberg. Der Ausbau soll nach derzeitigem Stand bis Ende 2027 abgeschlossen sein.